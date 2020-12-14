أبوجا 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات النيجيرية اليوم، فقدان 333 طالباً جراء الهجوم المسلح على مدرسة للتعليم الثانوي في محافظة كاتسينا شمالي البلاد.وقال حاكم المحافظة أمينو بيلو مساري: إنّ المدرسة فقدت 333 من أصل 839 طالباً، مؤكداً أن قوات الجيش أنخرطت في مواجهات مع عصابات في الغابات من أجل العثور على الطلاب المفقودين.وهاجم مسلحون قدموا على دراجات نارية مدرسة للتعليم الثانوي في محافظة كاتسينا يوم الجمعة، وبعد تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين والقوات الأمنية، فر مئات الطلاب إلى الغابة المجاورة فيما تعرض قسم منهم للاختطاف.// انتهى //21:45ت م0225