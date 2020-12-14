الجزائر 29 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واستلقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اتصالاً هاتفياً اليوم، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اطمأنت فيها عن حالته الصحية.وأشار بيان للرئاسة الجزائرية إلى أن الرئيس تبون أبلغ شكره الجزيل للمستشارة الألمانية على الرعاية الطبية التي لقيها في ألمانيا.وأضاف المصدر أن الجانبين تطرقا إلى التعاون الثنائي بين الجزائر وألمانيا، وسبل الارتقاء به مستقبلاً، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تطور الأوضاع في ليبيا.يشار إلى أن الرئيس الجزائري يتواجد بالمانيا منذ 28 أكتوبر الماضي للعلاج من فيروس كورونا المستجد، وهو بصدد إتمام فترة النقاهة قبل عودته إلى بلاده.// انتهى //21:48ت م0227