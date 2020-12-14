إسلام آباد 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم بالمبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، وقائد قوات بعثة الدعم الحازم في أفغانستان الجنرال أوستن سكوت ميللر اللذيْن يزوران إسلام آباد حالياً.وركز الاجتماع الذي جرى بمقر قيادة الجيش في مدينة راولبندي على بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في المنطقة مع التركيز على عملية المصالحة الأفغانية.// انتهى //21:48ت م0228