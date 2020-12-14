واشنطن 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، إدراج ضابطين من وزارة الاستخبارات والأمن في النظام الإيراني في قائمة العقوبات لتورطهما المباشر في اختطاف المواطن الأمريكي روبرت ليفينسون واحتجازه ووفاته المحتملة.وأوضح البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أنه لمدة 13 عاماً نفى النظام الإيراني معرفته بمكان أو حالة روبرت بوب ليفينسون، ومع ذلك سمح مسؤولون إيرانيون كبار باختطاف ليفنسون واحتجازه وأطلقوا حملة تضليل لإبعاد اللوم عن النظام.وأفاد بومبيو، أن الولايات المتحدة تقوم اليوم بفرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية وهم محمد بصيري وأحمد خزاعي، تورطا في اختطاف ليفنسون في جزيرة كيش الإيرانية في التاسع من مارس 2007م.// انتهى //22:06ت م0230