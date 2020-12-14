الخرطوم 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسالتقى النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر اليوم، برئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور "يوناميد" فرانسوا سيمر.وأكد النائب العام السوداني خلال اللقاء، استمرار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة بالسودان وفق الاتفاقيات الموقعة بين المكتب وحكومة السودان لاستكمال المشاريع التي بدأ العمل فيها دعماً للنيابة العامة، معرباً عن شكره للبعثة على ما قدمته من دعم للنيابة العامة السودانية في مجال سيادة حكم القانون.// انتهى //22:07ت م0231