صبيا 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واساختتمت إدارة تعليم صبيا مشاركتها في الملتقى الإقليمي لبرنامج "جلوب البيئي" 2020م، الذي تدعمه وكالة "ناسا" الفضائية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومن ضمنها وزارة التعليم.وجاءت مشاركة الإدارة من خلال البرنامج الذي استمر أربعة أيام، ببحث علمي قدمته مدرسة شهدة المتوسطة والثانوية بعنوان " دراسة بعض خصائص التربة في مدينة صبيا" ومشروع "الأرصاد الرقمية لتفعيل توثيق بيانات جلوب أثناء جائحة كورونا " من خلال مشاركة الطالب الباحث أحمد مبجر.وثمن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي ، جهود الفريق المشارك لتمثيل المملكة في برنامج جلوب البيئي 2020 الذي يسهم في زيادة الوعي البيئي لدى الطلاب والطالبات، وإكسابهم مهارات البحث العلمي، والتعلم الذاتي، وإعدادهم ليكونوا علماء وقادة المستقبل بأبحاثهم النوعية.// انتهى //22:40ت م0234