الكويت 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بواسطة زورق مفخخ، أسفر عن أضرار مادية بالسفينة.وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم: إن استمرار هذه الأعمال الإرهابية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة التي تستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي يستوجب معه تحرك جدي للمجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذه الأعمال.وأكدت وقوف الكويت إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.// انتهى //22:40ت م0235