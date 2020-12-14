الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسشهدت مباراة فريق برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم مع فريق أرافاكا حضور مدرب فوينلابردا تحت 18 سنة بالإضافة لحضور فرانسيسكو بارو أحد كشافي نادي ريال مدريد الإسباني.وكان فريق البرنامج قد خاض خلال الفترة الماضية ستة لقاءات استطاع لاعبو المواهب الانتصار في خمسة منها، وذلك أمام إغوالاد 2-1 وفريق دام 2-1 وييدا 2-1 وساباديل 2-1 وأرافاكا 2-1 بينما خسر أمام فريق بوبلا دي مافوميت الإسباني بنتيجة هدف دون رد.وكان مدربا الفريق دامين هيرتوخ ورول كومانز قد أشركا جميع اللاعبين خلال المباريات للوقوف على المهارات المكتسبة والقدرات الفنية التي طُبقت في البرنامج خلال التدريبات الصباحية والمسائية.من جهته قال هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم: إن البرنامج يسير وفق ما خطط له مسبقاً وإن المباريات مستمرة للفريق من أجل الاحتكاك والإعداد القوي وتطبيق الجمل التكتيكية والفنية التي تلقاها اللاعبون خلال التدريبات من قبل الجهاز الفني.وأضاف: "لحظنا ولله الحمد تطورًا كبيرًا في مستويات اللاعبين سواءً على المستوى الفني أم على المستوى الذهني وهذا بلا شك من أهداف البرنامج الذي يحظى بدعم متواصل من سمو وزير الرياضة".// انتهى //22:41ت م0236