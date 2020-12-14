الخرطوم 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأكد بنك السودان المركزي أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سينعكس إيجابياً على الاقتصاد السوداني، ويساعد في سرعة إعادة اندماجه في النظام الاقتصادي الإقليمي والدولي، من خلال المساعدة على التوسع في حركة التبادل التجاري مع العالم، انسياب التحاويل عبر المصارف مما يسهل عمليات استرداد عوائد الصادرات وانسياب تحويلات ومدخرات السودانيين العاملين.وقال البنك في بيان أصدره اليوم: إن مرحلة ما بعد رفع اسم السودان من القائمة المذكورة تتطلب أن تتضافر الجهود كافة لتهيئة وتقوية المصارف السودانية، بما يشجع البنوك الخارجية للتعامل معها، وأن تقوم المصارف بالعمل على استعادة وتوسيع علاقة المراسلة مع المصارف الخارجية، مع إبراز صورة إيجابية للسودان من خلال تحسين درجة تصنيفه في مجال مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الترويج له كدولة ملتزمة ومتعاونة لدى الجهات الرقابية الدولية، والتواصل مع الجهات التي تصدر التقارير الدولية لتحديث المعلومات الخاصة بالسودان في تلك التقارير.وحث بنك السودان المركزي جميع المصارف للالتزام والتقيد بالمعايير الرقابية والإشرافية الدولية في مجال الحوكمة والضبط المؤسسي وتهيئة قدراتها على الانفتاح العالمي.//انتهى//22:43ت م0237