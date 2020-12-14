الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة، ورشة عمل بعنوان "تحفيز وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع الرياضي"، لمناقشة الخطة الإستراتيجية مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، ومع مستثمرين محليين ودوليين، بالإضافة إلى رواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة.وعُرضت من خلال الورشة مشاركة أهم المبادرات الاستثمارية في القطاع الرياضي، وأبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون في هذا المجال، واقتراح مزيد من الحلول لتفعيل زيادة مشاركتهم ومساهمتهم في نمو القطاع، حيث تأتي هذه الورشة لوضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية الاستثمار في القطاع الرياضي.يشار إلى أن ورشة العمل قد شهدت حضوراً لافتاً، بمشاركة عدة قطاعات خاصة وحكومية، ممثلة بوزارة التجارة ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بالإضافة إلى برنامج جودة الحياة، والمركز الوطني للتخصيص.// انتهى //22:43ت م0238