حائل 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واستنطلق غداً الجولة الختامية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – باها"، التي ستحمل اسم "باها حائل 2"، التي تقام على مدى يومين، حيث من المنتظر خلالها حسم ألقاب ثلاث فِئات لم تُحسم بعد.وتعمل الفِرَق اليوم لتجهيز سيارات المُتسابقين التي يشترط للمشاركة فيها اجتياز الفحص الفنِّي والتوثيق الإداري الذي سيُقام ما بين الساعة العاشرة صباحًا والثانية من بعد الظهر.وخلال الجولة الأولى من " باها حائل 1 " صَعدَ المتسابق القطري العطية إلى المركز الثالث في الترتيب العام المُؤقت للسائقين برصيده " 28 " نُقطة ، بفارق" 15 "نقطة عن الروسي فلاديمير فاسيلييف ، المُتصدِّر الجديد للترتيب العام ، وعن زميله في فريق تويوتا الهولندي بِرنهارد تين برينكي بفارق" 14.5" نقطة.أما في فئة "تي 3"، لا يزالُ السائق الروسي فاسيلي غريازين المُرشَّح الأبرز للفوز بلقب هذه الفئة الخاصة بالمركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية، إذ يتصدر الترتيب العام المُؤقت بفارق 25 نُقطة عن السائق السعودي صالح السيف، و 28" " نُقطة عن البلجيكي غويام دي ميفيوس.وفي فئة "تي 4" ينتظر المُنافسون الرئيسون في هذه الفئة المُخصصة لمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع الجولة المقبلة لحسم اللقب بينهم، حيث يتصدَّر السائق الهولندي كيز كوولن الترتيب العام المُؤقت لهذه الفئة وبفارق سبع نقاط عن البولندي آرون دومزالا.// انتهى //22:45ت م0239