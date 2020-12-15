الخرطوم 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واساستقبل الهلال الأحمر السوداني اليوم طائرة مساعدات إنسانية مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي لمساندة جهود الهلال الأحمر السوداني في تقديم العون للاجئين من دولة إثيوبيا.وتحمل الطائرة 40 طناً، تتمثل في "سلال غذائية وبطانيات ومشمعات وكمامات وقفازات وملابس واقية وصابون سائل للأيدي".كما تشمل المساعدات كراسي متحركة وعصي للمعاقين، بالإضافة إلي حبوب الكلور لتنقية مياه الشرب.مما يذكر أن جمعية الهلال الأحمر السوداني استنفرت العشرات من المتطوعين في ولايتي كسلا والقضارف المتاخمة للحدود مع إثيوبيا لتقديم العون الإنساني للاجئين الإثيوبيين عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتسجيل وترحيل اللاجئين إلي مخيمات الإيواء وذلك بالتعاون مع الشركاء.// انتهى //00:01ت م0252