حفر الباطن 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسكرم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، في مقر المحافظة اليوم، جمعية برهان لتحفيظ القرآن لحصولها على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم بالهيئة الملكية بالجبيل.جاء ذلك خلال حفل تكريمي لمنسوبي الجمعية بحضور رئيس مجلس الإدارة سعد بن مشحن الشمري، حيث استمع سموه إلى تلاوات الفائزين في المسابقة.وثمن سموه حرص وعناية القيادة الحكيمة - حفظها الله - بكتاب الله الكريم، وما تقدمه الدولة لخدمة القرآن الكريم والقائمين عليه, مقدماً شكره لمنسوبي جمعية برهان على جهودهم في خدمة كتاب الله.وفي الختامً كرم سمو محافظ حفر الباطن الطلاب الفائزين في المسابقة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.// انتهى//.00:03ت م0253