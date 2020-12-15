واشنطن 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاته على انخفاض.فقد هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 15.97 نقطة، أو 0.44 في المئة ليغلق عند 3647.49 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 184.82 نقطة، أو 0.62 في المئة، إلى 29861.55 نقطة.فيما سجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 62.17 نقطة، أو 0.50 في المئة، إلى 12440.04 نقطة.// انتهى //00:29ت م0256