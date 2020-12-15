القاهرة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 23 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 257 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 105132 حالة.وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم هو 122086 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6943 حالة وفاة.// انتهى //03:08ت م0265