عام / البرازيل تسجل 25193 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م واس
برازيليا 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس
سجلت وزارة الصحة البرازيلية اليوم 25 ألفًا و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال 24 ساعة فقط، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 5 ملايين و927 ألفًا و145 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان: " تسجيل 25193 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 433 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 181835".
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