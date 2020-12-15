الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :فيصل بن بندر يستقبل رئيس الجمعية التعاونية لإسكان الإعلاميينأمير جازان يؤكد أهمية الرقي بمستوى الخدماتأمير مكة يناقش فرص التمكين الرقمي في مشروع "الفيصلية"أمير تبوك يستعرض تقارير الدفاع المدني استعداداً لموسم الأمطارأمير الشرقية: تحقيق الحياة الكريمة لذوي الإعاقة هدفناجدة: اعتداء إرهابي «فاشل» على سفينة وقودمشعل بن ماجد يتسلم التقرير السنوي لمكافحة المخدرات بجدةالشورى يدعو هيئة «المرئي والمسموع» إلى إنجاز خطة استراتيجية الإعلام«الصحة»: 30 ألف فحص مخبري جديد للكشف عن كورونااعتماد وثيقة معايير الاعتماد العسكريالربيعة يبحث مع سفير أوغندا الشؤون الإنسانية والإغاثيةهيئة تقويم التعليم والتدريب تطلق أول رخصة فوريةالمملكة راعت حقوق الإنسان في مكافحة كوروناالكويت تشكل حكومتها الجديدةالجامعة العربية: قرار الاحتلال بضم الجولان باطلالسودان وأميركا يطويان عقوداً من التنافرفلسطين تطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيليةحملة تلقيح واسعة في الولايات المتحدة.. وألمانيا تفقد السيطرةترمب يرفض الاعتراف بفوز بايدن.. ويصر على تفشي التزوير// يتبع //06:03ت م0003