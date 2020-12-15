عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1442/4/30 هـ الموافق 2020/12/15 م واس
الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
فيصل بن بندر يستقبل رئيس الجمعية التعاونية لإسكان الإعلاميين
أمير جازان يؤكد أهمية الرقي بمستوى الخدمات
أمير مكة يناقش فرص التمكين الرقمي في مشروع "الفيصلية"
أمير تبوك يستعرض تقارير الدفاع المدني استعداداً لموسم الأمطار
أمير الشرقية: تحقيق الحياة الكريمة لذوي الإعاقة هدفنا
جدة: اعتداء إرهابي «فاشل» على سفينة وقود
مشعل بن ماجد يتسلم التقرير السنوي لمكافحة المخدرات بجدة
الشورى يدعو هيئة «المرئي والمسموع» إلى إنجاز خطة استراتيجية الإعلام
«الصحة»: 30 ألف فحص مخبري جديد للكشف عن كورونا
اعتماد وثيقة معايير الاعتماد العسكري
الربيعة يبحث مع سفير أوغندا الشؤون الإنسانية والإغاثية
هيئة تقويم التعليم والتدريب تطلق أول رخصة فورية
المملكة راعت حقوق الإنسان في مكافحة كورونا
الكويت تشكل حكومتها الجديدة
الجامعة العربية: قرار الاحتلال بضم الجولان باطل
السودان وأميركا يطويان عقوداً من التنافر
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
حملة تلقيح واسعة في الولايات المتحدة.. وألمانيا تفقد السيطرة
ترمب يرفض الاعتراف بفوز بايدن.. ويصر على تفشي التزوير
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