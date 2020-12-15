طوكيو 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 61ر83 نقطة أو ما يعادل 31ر0% ليصل إلى 83ر26648 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 65ر8 نقطة، أو48ر0%، ليصل إلى 87ر1781 نقطة.// انتهى //06:06ت م0010