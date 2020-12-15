عـدن 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسعبرت وزارة النفط والمعادن اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية ومنشآتها النفطية والتي كان آخرها استهداف سفينة نقل وقود في جدة الليلة الماضية بقارب مفخخ.وأكدت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن هذا العمل الإرهابي لا يستهدف المملكة العربية السعودية فحسب، بل يستهدف أمن واستقرار المنطقة بشكل عام، ومنها اليمن، وطرق الملاحة الدولية، ومصادر الطاقة العالمية، مجددة التأكيد على موقفها الثابت المتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها.ودعت الوزارة في البيان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي وتلقي بألسنة نيرانها على المجتمعات الآمنة في كل مكان.// انتهى //07:09ت م0011