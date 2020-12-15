إسلام آباد 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إدانة باكستان بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلة نفط بميناء جدة، وعدته تهديداً لأمن وسلامة المملكة العربية السعودية، مع تجديدها لدعم موقف المملكة في الدفاع عن أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.وأخبرت محلياً عن تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة إسلام آباد رغم استمرار انتشاره بقوة في باقي المدن الباكستانية.واهتمت بلقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه بالمبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية خليل زاد، الذي هدف إلى مراجعة الوضع الأمني في المنطقة وعملية السلام الأفغانية.وتابعت تطورات الوضع السياسي الداخلي حيث جددت الحكومة الباكستانية عرضها على أحزاب المعارضة فتح حوار وطني لحل الخلافات السياسية، فيما ترفض المعارضة الحوار وتصر على مواصلة الاحتجاج.وسلطت الضوء أمنياً على نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي كبير على مبنى بورصة إسلام آباد.وتناولت في الشأن الاقتصادي رغبة إيطاليا في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع باكستان في قطاعات متعددة، لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.أفغانياً أخبرت عن مقتل العشرات من عناصر حركة طالبان باشتباكات مع قوات الأمن بجنوب أفغانستان.// انتهى //09:24ت م0013