طرابلس 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على جلسة مجلس النواب برئاسة عقيله صالح بمقره الدستوري ببنغازي، مبينة أن المجتمعين اتفقوا على إحالة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس ومشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، كما تمت مناقشة «تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والبند الثاني مناقشة مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين.وأشارت الصحف إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع كل من وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، ووزير التعليم المالطي جوستين كاروانا، وتم خلال اللقاء مناقشة الجهود التي تبذل لاحتواء الأزمة الحالية من خلال الإصلاحات التي قام بها معيتيق للخروج بحل يرضي كل الأطراف، كما تم تأكيد تطوير علاقات التعاون بين البلدين في عديد من المجالات.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحةً أن هناك خرقًا لاتفاق جنيف الذي ينص على إيقاف أي اتفاقيات للتدريب العسكري في ليبيا لحين تشكيل الحكومة الموحدة، موضحة أن القوات الخاصة التركية "ساس" تواصل تدريب قوات الوفاق وتقديم الدعم العسكري والأمني لها.وتطرقت الصحف إلى إعلان بعثة الأمم المتحدة، أن رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز عقدت اجتماعًا فنيًا لمناقشة إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية في ليبيا، مضيفة أن الاجتماع ضم ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن أعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية.وتناولت الصحف تصريحات وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وتأكيده أن بلاده تتطلع مع روسيا لاستقرار ليبيا قريبا، مشيرًا إلى أن ليبيا تواجه تحدياً كبيرًا بعد انهيار النظام، مرحبا بالمبادرة الروسية للتهدئة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الإمارات تعمل مع أطراف عربية ودولية لضمان استقرار الأوضاع في ليبيا.ونقلت الصحف تصريحات وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف، وتأكيده أن جهود بلاده مع مصر والإمارات، تستهدف إطلاق العملية السياسية في ليبيا وحل الأزمة المستمرة منذ عام 2011، داعيًا لتسوية القضية الليبية من خلال جهود الأطراف الليبية ودول الجوار، مضيفًا أن موسكو تريد استعادة مؤسسات الدولة في ليبيا، وهناك ضرورة للعودة إلى أسباب الأزمة في ليبيا.// انتهى //09:39ت م0016