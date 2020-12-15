الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:40ت م0018