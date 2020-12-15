القاهرة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارة الإسكان بالبدء الفوري في بناء ٣٣٠٠ وحدة سكنية جديدة إضافية ضمن المشروع القومي "سكن لكل المصريين"، وذلك بمنطقة محور الفريق عرابي في شرق القاهرة.وتحدثت عن إدانة مصر لاستهداف ناقلة نفط بميناء جدة وتأكيد وزارة الخارجية المصرية رفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.وأشارت إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، والتي جرت بـ 13 محافظة وفاز فيها 100 مرشح، ليسدل الستار بذلك على ماراثون انتخابات مجلس النواب الذي ينتظر أن يعقد أول جلساته بتشكيلته الجديدة في يناير القبل.وأنبأت الصحف عن فوز مصر بعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام بعد حصولها على 170 صوتًا في الانتخابات التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس وشهدت منافسة قوية على 5 مقاعد لعضوية اللجنة.وسلطت الضوء على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية سحب أسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أدرجت فيها منذ عام 1993، مشيرة إلى ترحيب المسؤولين السودانيين بالقرار، وتأكيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان أن القرار يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي بالسودان.وأخبرت أن جنيف استضافت اجتماعًا بين ممثلي المؤسسات المالية الليبية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا ستيفاني وليامز وعدد من الدول المعنية لبحث سبل دعم الاقتصاد الليبي وضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية عملية لوجستية ضخمة لتوزيع لقاح كورونا تمهيدًا لبدء حملة تطعيم واسعة للسكان بمختلف الولايات، بينما أعلنت ألمانيا عن فقد السيطرة على منع انتشار الفيروس.// انتهى //10:00ت م0020