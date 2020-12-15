الخرطوم 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تأكيد الخرطوم أن رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يفتح المجال واسعًا للاستثمارات، والسماح بالتحويلات المالية من وإلى السودان، كما أنَّه يساعد على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في عدد من المجالات الحيوية والتي ظل السودان محرومًا منها لفترة طويلة.وأشارت إلى موافقة وزارة المالية السودانية أمس على إنشاء بورصة للذهب والمعادن والمحاصيل الزراعية.ونشرت صحف الخرطوم إعلان الشرطة الباكستانية عن نجاحها في اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي كبير على مبنى بورصة إسلام آباد الواقع وسط العاصمة.ولفتت الانتباه إلى عقد رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز اجتماعًا فنيًا أمس لمناقشة إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية في ليبيا.وأولت اهتماما بتصويت المجمع الانتخابي الأمريكي أمس، لصالح تأكيد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ليكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترمب التشكيك في نتيجة الانتخابات.ونقلت صحف السودان عن منظمة الصحة العالمية، إنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 ارتداء قناع الوجه والابتعاد عن الآخرين.// انتهى //10:48ت م0025