كابول 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسقُتل نائب حاكم إقليم كابول اليوم إثر انفجار استهدف سيارته بعبوة ناسفة وسط العاصمة الأفغانية.وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان لها أن الانفجار ناجم عن قنبلة ثبتها مهاجمون مجهولون في سيارة محبوب الله محبي نائب الحاكم الذي كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير.وأكد المتحدث باسم الوزارة طارق عريان أن سكرتير نائب الحاكم لقي حتفه أيضا في الحادث، كما أصيب اثنان من الحراس الشخصيين.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.// انتهى //11:02ت م0029