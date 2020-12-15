صامطة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسقدّمت العيادات العامة في مستشفى صامطة العام والمراكز الصحية التابعة له، خدماتها لـ 158540 مستفيدا ، وذلك خلال العام الجاري 2020.واستفاد من خدمات العيادات الخارجية في المستشفى 41955 مراجعاً، فيما استفاد من خدمات العيادات العامة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمستشفى 116545 مراجعاً وذلك خلال الفترة نفسها.يذكر أن مراكز الرعاية الصحية التابعة لمستشفى صامطة العام يبلغ عددها 14 مركزاً هي صامطة والمكرمية ومجعر والجاضع والدغارير وحاكمة الدغارير واللقية والخوالف والجرادية والدريعية وخبت الخارش والبدوي وأبو حجر والحقلة وتقدم هذه المراكز الخدمة الصحية لـقرابة 50 قرية .// انتهى //11:08ت م0033