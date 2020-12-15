المدينة المنورة 30 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 15 ديسمبر 2020م واسوقعت جمعية تكافل الخيرية للأيتام بالمدينة المنورة والجامعة العربية المفتوحة فرع المدينة، أمس اتفاقية تعاون لمنح 400 يتيم ويتيمة منحاً دراسية بالجامعة إلى جانب الاستفادة من الكادر التعليمي الجامعي والدورات التدريبية التي تقام بالجامعة والثراء المعرفي والشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاع التعليمي والأكاديمي.وأوضح الأمين العام للجمعية عبدالمحسن الحربي أن جمعية تكافل الخيرية تولي التعليم أهمية للأيتام وأن الاستراتيجية تقوم على التركيز على التعليم وإعطائه الأولوية، مبيناً أن كل ما ينفق في سبيل التعليم هو استثمار ناجح لأنه يُمكن أسرة اليتيم من التعلم.// انتهى //11:31ت م0037