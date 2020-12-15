المدينة المنورة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسبحث معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتطويره, مع مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.وأشار الدكتور السديس خلال لقائه أمس، مدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الدكتور فهد بن مبارك الوهبي, إلى حرص الرئاسة على زيادة أوجه التعاون في المجالات المعرفية والتاريخية والثقافية التي يقوم عليها مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة, منوهاً بما يقدمه المركز من مهام وأعمال تعكس الصورة التاريخية المشرقة للمدينة المنورة والمسجد النبوي، مؤكداً أن المركز يعدّ مرجعاً يتيح للباحثين الاستفادة من محتوياته القيّمة، وإعداد الدراسات عن المسجد النبوي ومعالمه وتكوين أبحاث متخصصة في تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف.11:52ت م0040