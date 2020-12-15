بغداد 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بالمراحل التي قطعها التعاقد على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير المطل على الخليج العربي, مبرزة في هذا المجال العروض التي قدمتها شركتان الأولى كورية والثانية صينية تتنافسان على إبرام عقد مع وزارة النقل للمباشرة بإنشاء المشروع.وعرجت صحف اليوم على ظاهرة ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية العراقية خلال الأيام الماضية, مبرزة أسباب هذا الارتفاع المفاجىء مقابل الدينار العراقي والتي تنحصر بحسب تخمينات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بقلة الموارد المالية والسحب المتزايد للدولار في السوق المحلية نتيجة الظروف المالية الصعبة التي تمربها البلاد.وتطرقت إلى المشاورات التي يجريها وفد إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية في بغداد منذ أيام للتوصل إلى حلول للملفات العالقة, ومنها قانون تمويل العجز المالي ونفط الإقليم ورواتب موظفيه وحصته "الإقليم" في الموازنة العامة للعام القادم 2021.// انتهى //11:58ت م0042