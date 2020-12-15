الدمام 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 951 جولة رقابية صحية، و 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن 5 مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، وذلك في عدد من الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 765 موقعاً، باستخدام 141019 لتراً من المعقمات والمطهرات، ورفع 8363 طناً من النفايات، وإزالة 5960 مترا مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.// انتهى //11:59ت م0043