بيروت 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بجولة السجالات وتبادل الردود والبيانات المباشرة بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بشأن مسؤولية الطرف المعرقل لتشكيل الحكومة مما يؤشر إلى انسداد الأفق تمامًا حتى الآن أمام إي حل للأزمة السياسية القائمة.وأخبرت عن إعراب الخارجية المصرية أمس عن إدانتها لاستهداف ناقلة نفط بميناء جدة عبر زورق مفخخ مؤكدة موقفها الثابت المُتمثّل في دعم المملكة في ما تتّخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها.ولفتت صحف اليوم الانتباه إلى إعلان السفارة الأميركية في الخرطوم أمس أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وقّع إشعارًا يفيد بإلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب اعتبارًا من اليوم 14 ديسمبر.وأشارت إلى إعراب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي في بيان أمس عن إدانته الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط بميناء جدة مؤكدًا أن المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن القومي العربي.وتحدثت صحف بيروت عن إعلان وزارة الخزانة الأميركية أمس أنها أدرجت على اللائحة السوداء محمد بصيري وأحمد خزاعي وهما من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية بسبب تورطهما في اختطاف الأمريكي روبرت ليفينسون في جزيرة كيش الإيرانية في 9 مارس 2007م.// انتهى //12:03ت م0044