بغداد 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم عن انفجار أربع عبوات ناسفة محلية الصنع, وإبطال مفعول عبوة ناسفة خامسة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وأفادت في بيان صحفي أن العبوات الأربع انفجرت في مناطق نفق الشرطة والدورة وحيي العدل والعامرية بغرب بغداد, فيما عثرت الشرطة على عبوة ناسفة خامسة في المنطقة ذاتها وتمكنت من معالجتها، مشيرة إلى أن الانفجارات الخمس الحقت أضرارا مادية فقط.// انتهى //12:04ت م0045