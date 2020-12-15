الرباط 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم موضوع افتتاح مملكة البحرين أمس، قنصلية عامة لها بمدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، وذلك برئاسة وزيري خارجية البلدين.وتطرقت الصحف إلى افتتاح جمهورية هايتي، أمس، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، بجهة الصحراء، وهي ثامن تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها بهذه المدينة في أقل من سنة.وتناولت صحف المغرب ترحيب الخارجية الكويتية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على أراضي الصحراء.ونشرت الصحف إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أمس، سحب أسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أدرجت فيها منذ عام 1993، مشيرة إلى ترحيب المسؤولين السودانيين بالقرار.وعرجت صحف الثلاثاء إلى استئناف السودان وأثيوبيا أمس، مباحثاتهما حول سبل تذليل العقبات أمام المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي.ونقلت الصحف تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذين أكدا أن المباحثات حول اتفاق مرحلة ما بعد بريكست ستتواصل.// انتهى //12:07ت م0046