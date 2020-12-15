تونس 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على تفاصيل زيارة رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي إلى فرنسا والتي التقى ، بنظيره الفرنسي جان كاستيكس وبحث معه موضوع الهجرة وأهمية تعزيز التعاون بين بلده وفرنسا في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة إيجاد مقاربة للتنسيق بين البلدين ترتكز على التنمية التضامنية والاستثمار في المناطق المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.وتناقلت خبر مطالبة البنك الدولي بالتسريع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي اتُفق عليها منذ سنة 2018 في إطار تعهدات بين الحكومة التونسية والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم المالي اللازم إلى تونس.وركزت صحف الثلاثاء على تجديد مجموعة الأزمات الدولية حول ليبيا، التأكيد على أن الوضع الأمني مازال هشّا فيها، لافتة إلى أن سريان وقف إطلاق النار قد لا يكتسي أهمية طالما ان العملية السياسية مازالت متعثرة إلى حدّ الآن.وأوردت إعلان السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن ألغاء تصنيف السودان كـ "دولة راعية للإرهاب" دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم ، مشيرة إلى أن فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما انقضت.// انتهى //12:37ت م0050