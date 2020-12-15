الكويت 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسافتتح صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، اليوم ، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة.وأكد سموه في كلمة ألقاها خلال الجلسة أن مسيرة الوطن تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة مما يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجعة لها حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة وصولا إلى التنمية المستدامة.وقال سموه " إن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولاً وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة وحزما في تطبيق القانون وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع ويتجنب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة".وكان أعضاء مجلس الأمة (رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب) قد أدّوا اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي ال16 وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.// انتهى //12:45ت م0051