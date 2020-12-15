الجزائر 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020م واستحدثت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم عن المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، مبرزة أن الجانبين تطرقا للتعاون الثنائي وسبل الارتقاء به مستقبلا وأيضا تطورات الأوضاع في ليبيا ومسار التسوية السياسية فيها.وواصلت الصحف متابعتها للوضع الوبائي في الجزائر، مشيرة إلى استقرار عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجديد في ضوء إعلان وزارة الصحة تسجيل حصيلة يومية لا تتجاوز 500 إصابة مؤكدة في اليوم، حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات، منذ ظهور الوباء في البلاد شهر مارس الماضي وحتى أمس إلى 92597 إصابة.وتناولت صحف الثلاثاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، عن رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانقضاء فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يومًا، مبرزة أن القرار أصبح ساري المفعول اعتبارًا من 14 ديسمبر.ولفتت الانتباه إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن رسميا برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد حصوله على 302 صوتا من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس الحالي، دونالد ترامب.// انتهى //12:47ت م0053