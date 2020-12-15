مكة المكرمة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسقدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها للرجال والنساء في محافظة ميسان والكامل ومركز قيا ولمدة يومين.يأتي ذلك ضمن مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية،وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //13:54ت م0074