الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، منصة "نورة العطاء للخدمة المجتمعية"، مستهدفةً منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والطالبات وخريجات الجامعة؛ وذلك بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ لمفهوم التحول الرقمي من خلال أتمتة إجراءات العمل المتبعة حالياً لتحقيق سهولة الوصول إلى المعلومة، وسرعة الإنجاز في التنفيذ.وتتمثل مجالات التطوع التي تخدمها المنصة في تفعيل العمل التطوعي بمنهجية مدروسة من خلال وسائل تقنية تمكن المتطوع من الاطلاع على الفرص التطوعية في المجتمع المحلي، وتمكين الطالبات والخريجات من التسجيل في حاضنة نورة العطاء التطوعية التابعة لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدات الخدمة المجتمعية في كليات ومعاهد الجامعة، تحت مظلة مكتب الإشراف على وحدات الخدمة المجتمعية في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر؛ لتوحيد الجهود وضبط عملية الجودة في الخدمات المقدمة للمجتمع.كما تسهم المنصة في رصد إحصائيات الخدمة المجتمعية والتطوع والبرامج والمبادرات المجتمعية لمنسوبات الجامعة من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والطالبات، إضافةً إلى تعزيز الابتكار وتوثيقه وحفظ الحقوق.يُشار إلى أنّ منصة نورة العطاء للخدمة المجتمعية تعد تطوير لحاضنة نورة العطاء التي أسست عام 2017م، وقامت برصد التطوع في حاضنة نورة العطاء التطوعية، حيث اشتملت المنصة بعد تطويرها على الفرص التطوعية لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وخطط الخدمة المجتمعية في كليات ومعاهد الجامعة، والتطوع في حاضنة نورة العطاء التطوعية، والمبادرات والابتكارات المجتمعية.لزيارة المنصة والتسجيل : https://norahattaa.pnu.edu.sa/ar/Pages/default.aspx//انتهى//14:13ت م0075