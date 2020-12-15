جدة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسنظمت جامعة الملك عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي اليوم، ندوة بعنوان "قراءة لنتائج المملكة في اختبارات TIMSS 2019، ودورها في دعم جهود تطوير التعليم ومخرجات التعلم"، وذلك في إطار دعم السياسات والمشاريع والبرامج التي ستسهم في تحقيق مزيد من النجاحات للتحسن مستقبلاً في الاختبارات الدولية.وتتناولت الندوة عدداً من الموضوعات المتعلقة باختبارات التيمز، كالتعريف بها والتوجه للاهتمام بها كونها أحد مؤشرات التعليم والتعلم، حيث تتناغم مخرجات اختبارات التيمز مع الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير التعليم، إلى جانب قراءة دقيقة في تطور نتائج الطلبة في هذه الاختبارات بين عامي 2015 و 2019 وانعكاسات ذلك .وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن تقدم طلبة المملكة في اختبارات التيمز، تتويج للجهود المبذولة للارتقاء في المنافسات العالمية، مستشهداً بما سجله مؤخراً طلبة المملكة من تقدم لافت مقارنة بنتائج دورة 2015م ، مما يعكس الجهود التعليمية المبذولة والمتسارعة .وأشار إلى أن نتائج طلبة المملكة في دراسة الاتجاهات الدولية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم الذي يعد بين أعلى الدول بين دورتين متتاليين، كثاني أعلى دولة في مجموعة العشرين في تحسن النتائج هو تتويج للجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والفرق الاشرافية، ودور المملكة الريادي والمتطور في تجويد العملية التعليمية وتحسين نواتجها في مراحل التعليم المختلفة .// انتهى //14:15ت م0076