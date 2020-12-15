القاهرة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واستعقد جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة الثقافة وحوار الحضارات"، غدًا الأربعاء، ندوة علمية بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم، أن الندوة ستناقش عدد من الموضوعات المهمة، منها "دور اللغة العربية كبوابة للمعرفة"، و"جهود اتحاد المجامع اللغوية في إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية"، و "غايات ومبررات اللغة العربية".وأشارت إلى أن الندوة تهدف إلى رفع الوعي بتاريخ اللغة العربية وإبراز دورها ومكانتها بصفتها الركيزة الأساسية للهوية الثقافية العربية، وكذلك مواجهة ما يشهده العالم العربي من انتشار لثقافة مجتمعية تسيء للغة العربية مقابل الاهتمام باللغات الأخرى.// انتهى //14:25ت م0077