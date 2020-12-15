الدمام 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأبرزت أمانة المنطقة الشرقية اليوم , إنجازاتها وجهودها ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المنطقة، خلال شهر نوفمبر الماضي من العام الجاري 2020م.وأبانت الأمانة انها أصلحت ضمن المبادرة 58.378 مترا مربعا من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة 511.420 من الورد والأشجار، وإعادة دهان 53.413 مترا طوليا من الأرصفة، ومعالجة 167 واجهة مبنى ومحل في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.وأضافت الأمانة إلى أنها طمست 9.512 مترا من الكتابات المشوهة، ورفع 93.540 مترا مكعبا من مخلفات الردم مجهولة المصدر، وصيانة 17.968حاوية نظافة، إضافة إلى رفع 256 سيارة متهالكة وإزالة 335 من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإزالة 538 من العناصر المخالفة والغير مضمنة في رخصة البناء، وإصلاح 497 محول كهرباء.كما قامت أمانة الشرقية بهدم وإزالة 348 حوش واستراحات ومخيمات عشوائية، وإصلاح 194 لوحة إرشادية ورفع 250 لوحة دعائية مخالفة، وإزالة 52 من المظلات والهناجر، وتصحيح وضع 493 من البائعين الجائلين المخالفين، إضافة الى إصلاح 19.706 عمود إنارة متهالك، وإصلاح وتأهيل 129.047 مترا مربعا من الحدائق وملاعب الأطفال، وتسوير 954 من الأراضي الفضاء غير المسورة.وأكدت امانة الشرقية سعيها وبذل أقصى جهودها للرقي بالخدمات البلدية ومتابعة المشاريع والمبادرات التي من شأنها دعم برنامج جودة الحياة ولها الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة.//انتهى//14:29ت م0078