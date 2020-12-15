عرعر 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة محمد العنزي, الذي أطلع سموه على أعمال الفرع.ونوه سموه بالدعم الذي تحظى به الهيئة من قبل القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتنهض بدورها المهم والحيوي في تطبيق وتحقيق مقاصد الزكاة الشرعية والسياسات والقرارات الضريبية، مشيداً بجهود الهيئة التطويرية المستمرة لإجراءاتها ومكاتبها ومنصتها الالكترونية لخدمة المكلفين وتحصيل مستحقات الدولة من الزكاة والضرائب .كما أكد أهمية مواصلة توعية المكلفين زكوياً وضريبياً من خلال وسائل التواصل المناسبة بمستجدات الأنظمة والتعاون مع الجهات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المنشآت لتسهيل إجراءاتهم الزكوية والضريبية، وتجنيبهم الوقوع في المخالفات وما يترتب عليها من غرامات ، وتسخير التقنية لسرعة وتسهيل خدمة المنشآت، وتبسيط الإجراءات والنماذج بما يتماشى مع ما تقضي به الأنظمة والتعليمات .// انتهى //14:35ت م0079