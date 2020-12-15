ينبع 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسالتقى محافظ ينبع سعد السحيمي اليوم , رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي رضوى بينبع بمناسبة تحقيق النادي بطولتي الشباب والناشئين لكرة القدم على مستوى دورى منطقة المدينة المنورة وتأهل الفريق الأول للدرجة الثالثة.وهنأ محافظ ينبع مجلس إدارة النادي والجهاز الإدارى والفني واللاعبين على ما تحقق من إنجاز لفئتي الشباب والناشئين على مستوى المنطقة وتأهل الفريق الأول للدرجة الثالثة .// انتهى //14:39ت م0080