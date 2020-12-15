الكويت 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسانتخب أعضاء مجلس الأمة الكويتي اليوم، النائب مرزوق علي الغانم رئيساً لمجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي السادس عشر.وأوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي (بالسن) حمد الهرشاني أن النائب الغانم حصل على 33 صوتاً مقابل 28 صوتاً للنائب الحميدي.وجاء انتخاب الغانم في جلسة المجلس العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال16 استناداً إلى المادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس.// انتهى //14:39ت م0081