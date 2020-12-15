مكة المكرمة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأدانت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية كافة، الهجوم الإرهابي بقاربٍ مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود بجدة.وذكرت الرابطة في بيانٍ صدر عن معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المُسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أنها تستنكر وتُدين تلك الأعمال الإرهابية، واصفةً إياها بأنها تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه البيئي.وأعربت الرابطة باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها عن تضامنها ووقوفها التامّ مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات حيالها، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس حالة البؤس واليأس التي يُمارسها الإرهاب في ظِل هزائمه المُتتالية.// انتهى //14:41ت م0083