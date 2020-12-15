طريف 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واساستقبل محافظ طريف بدر بن نجر الصقر أمس، أمين برنامج التوطين بالمنطقة النوري بن علي العنزي.وحثّ المحافظ اللجنة على متابعة أنشطة التوطين بالمحافظة؛ لإتاحة الفرصة لأبناء وبنات الوطن لخدمة وطنهم والعمل في المجالات المتاحة، وتطبيق برامج التوطين؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .يأتي اللقاء ضمن توجيه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بعقد ورش عمل للجان الميدانية بمحافظات المنطقة، وشرح إجراءات التوطين والدليل الإجرائي للتوطين.// انتهى //14:43ت م0086