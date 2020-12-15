برازافيل 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واساستقبل دولة رئيس وزراء جمهورية الكونغو برازيفيل كليمان مامبا، بالمقر الرئاسي اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لدولته، من جانبه حمل دولة الرئيس كليمان مامبا، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أوضح معاليه خلال لقاءه دولة الرئيس أن المملكة العربية السعودية قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين.// انتهى //15:20ت م0099