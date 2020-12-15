حائل 30 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 15 ديسمبر 2020م واسينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه التاسع للموسم الحالي 1442هـ على دعم نادي سباقات الخيل.وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن السباق يتكون من خمسة أشواط على مسافة 2000م، الشوط الأول خُصص لبطل الميادين التمهيدي، والشوط الثاني للدرجة لم تربح, بينما خُصص الشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة, والشوط الرابع مفتوح الدرجات, والشوط الخامس والأخير مفتوح مواليد 2017.// انتهى //15:21ت م0100