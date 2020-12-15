برازافيل 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسالتقى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمعالي وزير الداخلية في جمهورية الكونغو برازيفيل ريمون مبولو.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:21ت م0101