رام الله 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 23 وفاة و2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و1910 حالات تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 135 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //15:22ت م0102